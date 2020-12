Covid-19 e Scuola, Valle D’Aosta Rende Obbligatorio il Tampone per Docenti in Quarantena Fiduciaria (Di sabato 5 dicembre 2020) La Valle D’Aosta ha deciso di Rendere Obbligatorio il Tampone per il personale scolastico in Quarantena Fiduciaria. La Sovrintendente agli studi, Marina Fey, ha annunciato la decisione ai dirigenti scolastici. “L’effettuazione del Tampone al decimo giorno da parte del personale scolastico posto in Quarantena Fiduciaria, come disposto dal Dipartimento di prevenzione, è un’opzione non derogabile” Leggi su youreduaction (Di sabato 5 dicembre 2020) Laha deciso direilper il personale scolastico in. La Sovrintendente agli studi, Marina Fey, ha annunciato la decisione ai dirigenti scolastici. “L’effettuazione delal decimo giorno da parte del personale scolastico posto in, come disposto dal Dipartimento di prevenzione, è un’opzione non derogabile”

dalla Fondazione per la Coesione Sociale e dalla Scuola Sant'Anna di Pisa- ha pubblicato in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato del 5 dicembre. Il report «Covid-19 e Terzo settore ...

Il DPCM di Natale è arrivato e sarà valido dal 4 dicembre al 15 gennaio, ma cosa implica? Quali spostamenti limita invece il decreto? Vediamo insieme come cambia la nostra vita in merito a spostam ...

dalla Fondazione per la Coesione Sociale e dalla Scuola Sant'Anna di Pisa- ha pubblicato in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato del 5 dicembre. Il report «Covid-19 e Terzo settore ...

Il DPCM di Natale è arrivato e sarà valido dal 4 dicembre al 15 gennaio, ma cosa implica? Quali spostamenti limita invece il decreto? Vediamo insieme come cambia la nostra vita in merito a spostam ...