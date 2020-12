Anja Rubik straziata per la sua Polonia (Di sabato 5 dicembre 2020) La supermodella polacca Anja Rubik scrive una lettera a cuore aperto al suo paese. Scosso da numerose rivolte, il paese è quasi alla deriva culturale. La modella parla al suo popolo e a chi lo governa: evolviamoci. pic by Vogue.it Anja Rubik, supermodella di origini polacche, continua la sua battaglia contro l’oppressione culturale della Polonia nei confronti dei suoi cittadini. La modella ritiene fondamentale che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 5 dicembre 2020) La supermodella polaccascrive una lettera a cuore aperto al suo paese. Scosso da numerose rivolte, il paese è quasi alla deriva culturale. La modella parla al suo popolo e a chi lo governa: evolviamoci. pic by Vogue.it, supermodella di origini polacche, continua la sua battaglia contro l’oppressione culturale dellanei confronti dei suoi cittadini. La modella ritiene fondamentale che Articolo completo: dal blog SoloDonna

La supermodella polacca Anja Rubik scrive una lettera a cuore aperto al suo paese. Scosso da numerose rivolte, il paese è quasi alla deriva ...

Aborto, Vogue Polonia contro il divieto: in copertina la modella con mani legate: «Liberi solo se saremo uguali»

Vogue Polonia scende in campo per il diritto all'aborto dopo la sentenza della Corte Costituzionale locale che, il 22 ottobre scorso, ha di fatto vietato l'interruzione di gravidanza ...

La supermodella polacca Anja Rubik scrive una lettera a cuore aperto al suo paese. Scosso da numerose rivolte, il paese è quasi alla deriva ...Vogue Polonia scende in campo per il diritto all'aborto dopo la sentenza della Corte Costituzionale locale che, il 22 ottobre scorso, ha di fatto vietato l'interruzione di gravidanza ...