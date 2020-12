Project-V è il nuovo gioco di Vela Games, studio fondato da ex Riot ed EA (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vela Games, un nuovissimo studio fondato da ex Riot Games e veterani di EA, ha aperto le iscrizioni per i primi alpha test del suo primo titolo. Project-V, che è l'attuale titolo provvisorio, è una nuovissima IP ambientata in un universo fantascientifico che presenterà una narrativa e un'ambientazione in evoluzione. Combinerà dungeon in stile MMO con i MOBA come League of Legends. Vela Games mira a reimmaginare il gioco multiplayer ricostruendo il gioco cooperativo da zero e si sta avvicinando al progetto da una prospettiva unica, combinando il gameplay co-op e MMO per formare un nuovo genere che chiamano MOCO (Multiplayer Online Co-op). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020), un nuovissimoda exe veterani di EA, ha aperto le iscrizioni per i primi alpha test del suo primo titolo.-V, che è l'attuale titolo provvisorio, è una nuovissima IP ambientata in un universo fantascientifico che presenterà una narrativa e un'ambientazione in evoluzione. Combinerà dungeon in stile MMO con i MOBA come League of Legends.mira a reimmaginare ilmultiplayer ricostruendo ilcooperativo da zero e si sta avvicinando al progetto da una prospettiva unica, combinando il gameplay co-op e MMO per formare ungenere che chiamano MOCO (Multiplayer Online Co-op). Leggi altro...

soniacff : RT @JATPITA: ??| NUOVO FAN PROJECT Si sta organizzando una fan action per l’evento di @chelseafilm di domani venerdì 4 dicembre?? Se siet… - rockolpoprock : Achille Lauro: 'Vi spiego cos'è per me un side project'. - misteruplay2016 : Project-V: in arrivo il nuovo gioco degli ex-sviluppatori di LoL - daddariobws : RT @JATPITA: ??| NUOVO FAN PROJECT Si sta organizzando una fan action per l’evento di @chelseafilm di domani venerdì 4 dicembre?? Se siet… - JATPITA : RT @JATPITA: ??| NUOVO FAN PROJECT Si sta organizzando una fan action per l’evento di @chelseafilm di domani venerdì 4 dicembre?? Se siet… -

Ultime Notizie dalla rete : Project nuovo P420: apre la nuova project room ‘onlife’, con Shafei Xia ExibArt Project-V è il nuovo gioco di Vela Games, studio fondato da ex Riot ed EA

Vela Games, lo studio fondato da ex Riot ed EA, al lavoro sul nuovo Project-V. Un gioco che punta a combinare gameplay co-op e MMO.

Nuovo cimitero a Pescia Romana, prima udienza a Civitavecchia

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si è celebrata martedì 1° dicembre, presso il Tribunale di Civitavecchia, la prima udienza ...

Vela Games, lo studio fondato da ex Riot ed EA, al lavoro sul nuovo Project-V. Un gioco che punta a combinare gameplay co-op e MMO.NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si è celebrata martedì 1° dicembre, presso il Tribunale di Civitavecchia, la prima udienza ...