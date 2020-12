Manchester City | Guardiola | «Altre 700 partite e poi smetterò»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Pep domani contro Fulham dirigerà la sua partita numero 700 come allenatore fra i professionisti. Queste le sue sensazioni Il tecnico del Pep ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Fulham, una sfida che gli permetterà di tagliare il traguardo delle 700 come allenatore in carriera. TRAGUARDO – «Ne farò 700 e poi. Non me lo sarei mai aspettato. E' fantastico avere 700 in carriera con poche sconfitte. E' un numero straordinario, con tutte le persone che ho incontrato abbiamo fatto cose straordinarie e speriamo di poterne fare in futuro».