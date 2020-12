Lotteria degli scontrini e cashback, commercianti chiedono una proroga (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le maggiori associazioni delle imprese del commercio chiedono al governo l’ennesimo rinvio della Lotteria degli scontrini, la cui partenza è prevista per il primo gennaio 2021. Il motivo? Le difficoltà dei negozianti per adempiere agli adeguamenti necessari, soprattutto sul piano tecnologico. Confcommercio segnala che solo la metà dei negozi ha le dotazioni per far partire la Lotteria degli scontrini e Confesercenti rincara la dose: solo un registratore di cassa su tre è attrezzato per partecipare. Per questo i commercianti chiedono il rinvio della Lotteria degli scontrini, ma anche del piano cashback, a regime nel 2021 ma con sperimentazione dall’8 al 31 dicembre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le maggiori associazioni delle imprese del commercioal governo l’ennesimo rinvio della, la cui partenza è prevista per il primo gennaio 2021. Il motivo? Le difficoltà dei negozianti per adempiere agli adeguamenti necessari, soprattutto sul piano tecnologico. Confcommercio segnala che solo la metà dei negozi ha le dotazioni per far partire lae Confesercenti rincara la dose: solo un registratore di cassa su tre è attrezzato per partecipare. Per questo iil rinvio della, ma anche del piano, a regime nel 2021 ma con sperimentazione dall’8 al 31 dicembre ...

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini antievasione al via, Lega e Fratelli d’Italia la boicottano: “Vogliono controllare cosa co… - Marc852835993 : @antonio_bordin @claudio_2022 @fuoridallaue @PatriziaRametta @LucaSucci @CesareOrtis @valy_s @Rinaldi_euro… - moneypuntoit : ?? Lotteria degli scontrini e privacy: il Fisco vede i nostri acquisti? ?? - DarioConti1984 : Come avere il codice della lotteria degli scontrini nell’app Wallet • Melamorsicata - steccio : @matteograndi E non dimenticare la lotteria degli scontrini e il cash back validi solo nei negozi fisici! -