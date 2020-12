LG UltraFine Ergo 4K 32UN880 recensione | ergonomia al top grazie allo stand

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020)nomia e versatilità, ecco le parole chiave per descrivere e sintetizzare la proposta di LG con il suo4K. Un monitor che si posiziona in un settore di mercato particolarmente affollato, e che si distingue per alcune caratteristiche peculiari, una su tutte il suoLG, vero fiore all’occhiello di questo monitor pensato per la produttività, ma che non sfigura anche in altre modalità di utilizzo. Arriva in Italia a 899,99 euro, una cifra non di certo contenuta ma giustificata dalla presenza in confezione delloche assicura una versatilità ednomia senza eguali. Inoltre, è possibile reperirlo a cifre inferiori sui soliti store online. Costruzione ednomia È proprio loLG ...