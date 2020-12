La regina Elisabetta a lutto. Ora le rimane solo un cagnolino (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tutti i cani della regina Elisabetta sfoglia la gallery Non bastava il cambio di programma richiesto dalle misure anti Covid e che costringe la regina Elisabetta e il marito Filippo a evitare di recarsi a Sandringham per le festività natalizie, la prima volta dal 1987. Secondo quanto rivelato da fonti a corte, alcune settimane fa la sovrana ha subito un duro colpo con la perdita del suo dorgi Vulcan (un misto tra un corgi gallese e un dachshund). Un momento davvero triste per Elisabetta, 94 anni, che nella sua vita ha adottato oltre 30 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tutti i cani dellasfoglia la gallery Non bastava il cambio di programma richiesto dalle misure anti Covid e che costringe lae il marito Filippo a evitare di recarsi a Sandringham per le festività natalizie, la prima volta dal 1987. Secondo quanto rivelato da fonti a corte, alcune settimane fa la sovrana ha subito un duro colpo con la perdita del suo dorgi Vulcan (un misto tra un corgi gallese e un dachshund). Un momento davvero triste per, 94 anni, che nella sua vita ha adottato oltre 30 ...

