Il movimento LGBTQ+ contro Mahmood dopo la collezione a sostegno delle vittime di bullismo e i fondi al Moige (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il movimento LGBTQ+ contro Mahmood dopo la scelta di devolvere al Moige i fondi ricavati dalla collezione Mahmood x Yoox, le capsule collection create per il sostegno delle vittime di bullismo. Il Moige era stato al centro delle bufera per alcune posizioni assunte nei confronti degli omosessuali. L’annuncio della collezione è arrivato sui canali ufficiali di Mahmood, che l’ha presentata con queste parole: “Sono orgoglioso di presentarvi Mahmood x Yoox, la capsule collection che abbiamo creato insieme per celebrare la bellezza della condivisione e dire stop al ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Illa scelta di devolvere alricavati dallax Yoox, le capsule collection create per ildi. Ilera stato al centrobufera per alcune posizioni assunte nei confronti degli omosessuali. L’annuncio dellaè arrivato sui canali ufficiali di, che l’ha presentata con queste parole: “Sono orgoglioso di presentarvix Yoox, la capsule collection che abbiamo creato insieme per celebrare la bellezza della condivisione e dire stop al ...

coccinelo : Se appartieni alla comunità LGBTQ sei HIV+, anche se non lo sei, perchè la storia dell'AIDS è inscindibile dalla st… - BeatricePedrini : @DarioBallini Se questo fosse l’inizio di un film di Natale, ora Szajer e compagnia bella avrebbero una sorta di ep… - irlBrynhildr : RT @J_metanoia: Tu sei un alleato del femminismo ma non puoi dirti femminista. Io sono un? alleat? del movimento BLM ma non posso dirmi par… - remembergoddes : RT @J_metanoia: Tu sei un alleato del femminismo ma non puoi dirti femminista. Io sono un? alleat? del movimento BLM ma non posso dirmi par… - J_metanoia : Tu sei un alleato del femminismo ma non puoi dirti femminista. Io sono un? alleat? del movimento BLM ma non posso d… -

Ultime Notizie dalla rete : movimento LGBTQ+ Il movimento LGBTQ+ contro Mahmood: tutti i motivi della polemica OptiMagazine Utero in affitto. Mancuso: «Non esiste il diritto ad avere un figlio»

L’inchiesta sugli 'embrioni viaggiatori' pubblicata domenica da Avvenire? «Impressionante», esordisce Aurelio Mancuso, l’'eretico' del movimento gay italiano che da anni denuncia il business dell’uter ...

Mancuso: «Non esiste il diritto ad avere un figlio»

L’inchiesta sugli 'embrioni viaggiatori' pubblicata domenica da Avvenire? «Impressionante», esordisce Aurelio Mancuso, l’'eretico' del movimento gay italiano che da anni denuncia il business dell’uter ...

L’inchiesta sugli 'embrioni viaggiatori' pubblicata domenica da Avvenire? «Impressionante», esordisce Aurelio Mancuso, l’'eretico' del movimento gay italiano che da anni denuncia il business dell’uter ...L’inchiesta sugli 'embrioni viaggiatori' pubblicata domenica da Avvenire? «Impressionante», esordisce Aurelio Mancuso, l’'eretico' del movimento gay italiano che da anni denuncia il business dell’uter ...