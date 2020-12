Natale 2020 spostamenti: ecco cosa cambia in Lombardia / PDF (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre 2020 - L e previsioni della vigilia sono state rispettate . Il governo ha mantenuto la linea del rigore durante le festività natalizie. " A Natale servirà una estrema serietà per ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre- L e previsioni della vigilia sono state rispettate . Il governo ha mantenuto la linea del rigore durante le festività natalizie. " Aservirà una estrema serietà per ...

DarioNardella : Sarà un #Natale intimo e sobrio. Ma pieno di luce. Un Natale all’insegna di Dante, che dopo essersi ritrovato nella… - Agenzia_Ansa : In #Austria, in vista delle #vacanze di #Natale, scatta l'obbligo di quarantena per chi arriva dall'estero. Non bas… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - lorenteggio : #MONTENAPOLEONE DISTRICT RIAPRE CON LE #EMOZIONI DEL #NATALE #moda #luxury #fashion #milano - Libri_Magnetici : Recensione a 'Un Natale di pan di zenzero' di @JanaAston edito @NewtonCompton #prodottofornitodacasaeditrice… -