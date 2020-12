Milan, doppia rimonta: da 0-2 a 2-2 dopo 45’ con il Celtic. E Kjaer esce per infortunio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Milan è sul 2-2 alla fine del primo tempo nel penultimo turno della fase a gironi di Europa League. Il Celtic è andato avanti per 2-0 dopo un avvio incredibile che ha visto gli scozzesi andare a segno prima con Rogic al 7’, dopo un clamoroso errore in disimpegno di Krunic, poi con Edouard al 14’, presentatosi tutto solo davanti a Donnarumma. Poco prima era uscito per infortunio Kjaer (problemi muscolari), sostituto da Romagnoli. Sotto di due gol, la reazione rossonera è stata immediata: prima l’1-2 con una splendida punizione di Calhanoglu al 24’, poi il pareggio di Castillejo al 26’ bravo ad anticipare tutti da distanza ravvicinata. Foto: twitter uff Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilè sul 2-2 alla fine del primo tempo nel penultimo turno della fase a gironi di Europa League. Ilè andato avanti per 2-0un avvio incredibile che ha visto gli scozzesi andare a segno prima con Rogic al 7’,un clamoroso errore in disimpegno di Krunic, poi con Edouard al 14’, presentatosi tutto solo davanti a Donnarumma. Poco prima era uscito per(problemi muscolari), sostituto da Romagnoli. Sotto di due gol, la reazione rossonera è stata immediata: prima l’1-2 con una splendida punizione di Calhanoglu al 24’, poi il pareggio di Castillejo al 26’ bravo ad anticipare tutti da distanza ravvicinata. Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

