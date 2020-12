Flavio Briatore “furioso” con Elisabetta Gregoraci: “Vuole rivedere gli accordi di divorzio, è nero dalla rabbia” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Flavio Briatore non sarebbe affatto entusiasta del comportamento dell’ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni sui malumori dell’imprenditore si susseguono da quando Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nel reality di Canale 5 ma ora arrivano nuove rivelazioni sul fatto che Briatore sarebbe “nero di rabbia” tanto da aver pensato di rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio. A riportarle è il settimanale Nuovo, secondo cui il fastidio dell’imprenditore sarebbe legato soprattutto al rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma anche alle discussioni in cui viene fatto il suo nome. “Flavio Briatore a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)non sarebbe affatto entusiasta del comportamento dell’ex moglie nella casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni sui malumori dell’imprenditore si susseguono da quandoha fatto il suo ingresso nel reality di Canale 5 ma ora arrivano nuove rivelazioni sul fatto chesarebbe “ditanto da aver pensato diglifirmati in sede di. A riportarle è il settimanale Nuovo, secondo cui il fastidio dell’imprenditore sarebbe legato soprattutto al rapporto trae Pierpaolo Pretelli, ma anche alle discussioni in cui viene fatto il suo nome. “a ...

