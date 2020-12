Egitto, scarcerazione per tre attivisti della Ong di Patrick Zaky (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), la Ong con cui collaborava Patrick Zaky, l’attivista per i diritti umani e ricercatore iscritto all’università di Bologna in carcere da nove mesi, ha annunciato su Twitter che tutti i suoi dirigenti stanno per essere liberati su ordine della procura. Il tweet “Secondo l’ex parlamentare Mohamed Anwar al-Sadat e altre fonti informate, tre funzionari di alto livello dell’Iniziativa egiziana per i diritti personali arrestati il ??mese scorso sono stati rilasciati su cauzione dalla procura per la sicurezza di Stato oggi, giovedì 3 dicembre”, si legge. Il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek, il direttore dell’unità di giustizia penale Karim Ennarah e il direttore amministrativo Mohamed Besheer erano stati arrestati nel giro di pochi giorni il mese scorso e trattenuti con accuse che ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), la Ong con cui collaborava, l’attivista per i diritti umani e ricercatore iscritto all’università di Bologna in carcere da nove mesi, ha annunciato su Twitter che tutti i suoi dirigenti stanno per essere liberati su ordineprocura. Il tweet “Secondo l’ex parlamentare Mohamed Anwar al-Sadat e altre fonti informate, tre funzionari di alto livello dell’Iniziativa egiziana per i diritti personali arrestati il ??mese scorso sono stati rilasciati su cauzione dalla procura per la sicurezza di Stato oggi, giovedì 3 dicembre”, si legge. Il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek, il direttore dell’unità di giustizia penale Karim Ennarah e il direttore amministrativo Mohamed Besheer erano stati arrestati nel giro di pochi giorni il mese scorso e trattenuti con accuse che ...

AssociazioneLS : #Egitto #Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di Patrick #Zaki Video della star di #Hollywood in favore di 4 attivisti Eipr - rana_del_lay : Scarlett Johansson manda un appello riguardo alla scarcerazione de 4 prigionieri in Egitto, Il Giornale Radio di Ra… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Quello che accade in Egitto è inaccettabile. Media attenti come @stati_generali lo hanno raccontato in questi ultimi a… - ValentinaSaini : RT @gabrielecatania: Quello che accade in Egitto è inaccettabile. Media attenti come @stati_generali lo hanno raccontato in questi ultimi a… - ANSA_med : Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di Patrick Zaki. Video star di Hollywood in favore 4 attivisti Eipr dete… -