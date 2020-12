Come Conte fermerà gli hotel che aggirano il divieto di cenone a Natale e Capodanno (tra cui anche quello del 'suocero') (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alberghi e resort stavano vendendo già pacchetti completi per le festività (a prezzi interessanti). Ma il nuovo Dpcm Conterrà una norma che impedirà il Veglione nei resort e anche le crociere Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alberghi e resort stavano vendendo già pacchetti completi per le festività (a prezzi interessanti). Ma il nuovo Dpcmrrà una norma che impedirà il Veglione nei resort ele crociere

Capezzone : Su @atlanticomag @martinoloiacono come un laser contro l’ennesima task force di Conte, specchio di un metodo... - reportrai3 : In quel momento stavo guidando il paese, non mi preoccupavo degli appalti. Detto questo l'aereo di Stato serve al P… - NicolaPorro : Esitazioni,balbettii,occhiate agli appunti,segni di malessere.Non è stata proprio una gran prova, quella di #Conte… - enricomaino : In effetti Conte farebbe danni anche come Capostazione... - shewolf00000 : Una volta aspettavo Babbo Natale.Oggi aspetto il dpcm come fosse Babbo Natale. E speriamo ci siano buone nuove anch… -