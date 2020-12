Live Borussia-Lazio 1-1 diretta | Immobile pareggia dal dischetto

Leggi su leggo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) 20'st Rigore per 19'st Stavolta è Hoedt a proporsi in avanti, ma sbaglia il cross dopo una buona azione personale. 17'st Palla tagliata di Milinkovic: Hummels anticipa Acerbi in e palla in angolo. 16'...