'Io umiliata e offesa, adesso voglio tornare al lavoro' - Sarà un Natale diverso per la maestra di Torino vittima di ricatti sessuali e licenziata

"Finalmente ho potuto a raccontare la mia storia. Mi sono tolta un peso". E quanto ha commentato la giovane maestra del Torinese che ha perso il lavoro in seguito alla diffusione (non voluta) di un video intimo.

"Finalmente ho potuto a raccontare la mia storia. Mi sono tolta un peso". E quanto ha commentato la giovane maestra del Torinese che ha perso il lavoro in seguito alla diffusione (non voluta) di un vi ...

Era stata ricattata e umiliata dal suo ex che aveva diffuso le sue immagini osé per vendetta e la direttrice della scuola in cui lavorava l'aveva pure licenziata. Ora la speranza è di tornare presto a ...

Era stata ricattata e umiliata dal suo ex che aveva diffuso le sue immagini osé per vendetta e la direttrice della scuola in cui lavorava l'aveva pure licenziata. Ora la speranza è di tornare presto al lavoro.