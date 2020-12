Il golf riprende in Inghilterra | decisione maturata in Parlamento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da oggi, 2 dicembre, insi può nuovamente giocare a. Si tratta di unacercata con forza da tutto il movimentoistico del Paese, un risultato importante che darà nuova linfa agli incassi delle attività. Ilresta cruciale inIl calo d’introiti per i circoli inglesi aveva attirato l’attenzione generale, tanto da raccogliere nel mese di novembre una petizione da 250.000 firme per riaprire iclub. il Governo inglese, il 23 novembre, si era già espresso favorevolmente in merito alla riapertura dei circoli: conclusione arrivata grazie anche al lavoro dell’All-Party Parliamentary Group for. Era stato proprio questo gruppo di parlamentari inglesi (indipendentemente dal partito d’appartenenza) a ...