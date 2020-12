Fortnite non funziona? Niente paura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi, 2 Dicembre 2020, dopo il grande evento di ieri, sarebbe dovuta iniziare, finalmente, la Quinta Stagione di, il famosissimo gioco sviluppato da Epic Games e People Can Fly. Attualmente, tuttavia, il gioco non, si tratta infatti di una manutenzione, necessaria per permettere l’update delle 15.00. Per tornare a giocare basterà attendere qualche ora. L’informazione ci giunge dalla stessa Epic Gmes attraverso l’account Twitter “Status“ Chapter 2 – Season 5 (v15.00) is near: server downtime for the update has begun, and you’ll soon be able to download the update on your platform! We’ll post again when server downtime has ended. pic.twitter.com/MojOHDPNa7—Status (@Status) December 2, ...