Champions: Chiesa trascina la Juve contro la Dinamo Kiev (3-0). Ucraini arrabbiati con l’arbitro (signora Frappart) per un rigore negato. Lazio: pari col Borussia (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Juve stende (3-0) la Dinamo Kiev e il grande protagonista della serata è Federico Chiesa: un gol e due assist per l'ex viola. Ronaldo e Morata arrotondano, così dopo lo stop di Benevento la squadra di Pirlo si riscatta. La Lazio pareggia col Borussia Dortmund, grazie a un rigore trasformato da Immobile Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lastende (3-0) lae il grande protagonista della serata è Federico: un gol e due assist per l'ex viola. Ronaldo e Morata arrotondano, così dopo lo stop di Benevento la squadra di Pirlo si riscatta. Lapareggia colDortmund, grazie a untrasformato da Immobile

