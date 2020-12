Venduto l’ex Centro Servizi La svolta arriva dopo 26 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) L’immobile di proprietà del ministero delle Finanze e mai aperto è stato ceduto al gruppo Vitali. «Ospiterà spazi destinati all’innovazione in una prospettiva internazionale». Ma prima verrà demolito. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 dicembre 2020) L’immobile di proprietà del ministero delle Finanze e mai aperto è stato ceduto al gruppo Vitali. «Ospiterà spazi destinati all’innovazione in una prospettiva internazionale». Ma prima verrà demolito.

