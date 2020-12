Scandone | operazione salvataggio | Scalella e Festa disegnano il piano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Finalmente può essere portato a compimento un lavoro didella“. Così il sindaco di Avellino, Gianluca, dopo l’incontro con l’amministratore delegato della Sidigas, Dario. “La vicenda calcio è stata risolta in maniera positiva – dice– Ora serve far fronte comune per la pallacanestro. Abbiamo sancito il percorso per salvare anche la, ma allo stesso per mettere in sicurezza il tessuto imprenditoriale della città. Bisogna tener conto anche della debitoria che si aggira intorno ai 22,5 milioni di euro rispetto ad un credito pari allo zero”. “Ho chiesto uno sforzo al management – continua – L’si può chiudere con un pagamento che può arrivare fino al massimo del 30%, per ...