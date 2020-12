PS5, PS4 e i giochi single player: secondo Sony sono i più amati dagli utenti PlayStation (Di martedì 1 dicembre 2020) I giochi per giocatore singolo stanno morendo? Decisamente no, Stando ai dei dati di Sony. Queste informazioni provengono da documenti riservati ottenuti da Vice Games, che sono stati originariamente distribuiti agli sviluppatori alla fine del 2019. secondo Sony, "il single player è fiorente" e, in effetti, la maggior parte delle persone trascorre più tempo a giocare ai giochi offline che online, cosa che sicuramente potrebbe risultare strana, considerando i titoli più popolari come Fortnite e Call of Duty. È interessante notare che i documenti Sony rivelano anche una serie di nuove funzionalità dell'interfaccia utente di PlayStation 5, in particolare le schede Attività e la guida ai giochi, che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) Iper giocatore singolo stanno morendo? Decisamente no, Stando ai dei dati di. Queste informazioni provengono da documenti riservati ottenuti da Vice Games, chestati originariamente distribuiti agli sviluppatori alla fine del 2019., "ilè fiorente" e, in effetti, la maggior parte delle persone trascorre più tempo a giocare aioffline che online, cosa che sicuramente potrebbe risultare strana, considerando i titoli più popolari come Fortnite e Call of Duty. È interessante notare che i documentirivelano anche una serie di nuove funzionalità dell'interfaccia utente di5, in particolare le schede Attività e la guida ai, che ...

