Meteo, in arrivo maltempo e neve in pianura: è allerta (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati ARRIVA L’INVERNO SULL’ITALIA, MERCOLEDI’ VORTICE FREDDO, maltempo, neve A TRATTI IN pianura AL NORD. “Ci attende una settimana decisamente movimentata sul fronte Meteorologico, con l’inverno che entrerà prepotentemente sulla scena italiana” – lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “mercoledì si entrerà nel vivo del maltempo con la formazione di un Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati ARRIVA L’INVERNO SULL’ITALIA, MERCOLEDI’ VORTICE FREDDO,A TRATTI INAL NORD. “Ci attende una settimana decisamente movimentata sul fronterologico, con l’inverno che entrerà prepotentemente sulla scena italiana” – lo conferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara che spiega – “mercoledì si entrerà nel vivo delcon la formazione di un Impronta Unika.

Corriere : Meteo, gelo in arrivo e neve anche in pianura: da domani è inverno - CentroMeteoITA : #METEO - Forte #MALTEMPO INVERNALE in arrivo nelle PROSSIME ORE: BUFERE di #NEVE anche fino in pianura, i dettagli - infoitinterno : Meteo, fredda perturbazione in arrivo: scatta allerta neve sulla Liguria - ilmeteoit : #PROSSIME #ORE, #SFURIATA #FREDDA in arrivo, #TEMPORALI e #NEVICATE a bassissima #QUOTA entro #SERA/NOTTE - infoitscienza : Meteo e Astronomia: in arrivo la LUNA DI GHIACCIO o DEL CASTORO e ci sarà anche una Eclissi. -