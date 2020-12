Le ultime parole della madre di Sandra Milo mentre l’aiutava a morire

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 dicembre 2020) Aveva poco più di 50 anni ladiquando è morta; sono passati più di 50 anni e l’attrice si commuove ogni volta che ne parla.ha aiutato sua, è stato un atto d’amore immenso e a Oggi è un altro giorno ripete che non ha rimorsi, amava moltissimo sua. “Me lo chiedeva sempre, non ce la faceva più, era del tutto paralizzata ed era stata una donna così piena di vita che non sopportava di vivere come un vegetale ed è terribile quando perdi la speranza.”. Laprova a far capire cosa significa non volere più vivere perché non c’è niente a cui potersi aggrappare. La sua mamma era a letto da tempo a causa di un tumore, con dolori atroci, poteva muovere solo gli occhi e le dita ma era ...