Lazio, lutto in casa biancoceleste: è morto il portavoce Arturo Diaconale (Di martedì 1 dicembre 2020) Questa mattina, dopo aver lottato per diverso tempo contro un male incurabile, è deceduto, all’età di 75 anni, il portavoce ufficiale della Lazio, Arturo Diaconale. lutto in casa Lazio che piange la scomparsa di Arturo Diaconale, il giornalista che ricopriva il ruolo di portavoce ufficiale della società. Diaconale è deceduto nella sua casa di Roma L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020) Questa mattina, dopo aver lottato per diverso tempo contro un male incurabile, è deceduto, all’età di 75 anni, ilufficiale dellainche piange la scomparsa di, il giornalista che ricopriva il ruolo diufficiale della società.è deceduto nella suadi Roma L'articolo proviene da YesLife.it.

Eurosport_IT : La Lazio in lutto: scomparso Arturo #Diaconale, portavoce del club che lottava da anni con una malattia incurabile.… - CorSport : #Lazio in lutto: è morto Arturo #Diaconale - Sport_Mediaset : +++ #Lazio in lutto: é morto il portavoce #ArturoDiaconale. +++ #SportMediaset #Ultimora - 100x100Napoli : Il #Napoli partecipa al lutto della #Lazio e della famiglia #Diaconale. - FcInterNewsit : Lazio in lutto: è scomparso il direttore della comunicazione Arturo Diaconale -