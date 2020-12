Covid, lo studio: “C’è forte relazione tra l’andamento dell’epidemia e modelli di sviluppo economico” (Di martedì 1 dicembre 2020) Dall’inizio della pandemia scatenata da Sars Cov 2 sono stati innumerevoli gli studi per capire perché alcune aree del mondo sono state colpite con maggiore ferocia. L’ultimo in ordine di tempo ipotizza un nesso tra epidemia e sviluppo industriale e agroindustriale. “l’andamento dell’epidemia del Covid-19 presenta una forte relazione col modello di sviluppo territoriale. La correlazione è statisticamente significativa anche tenendo conto delle diverse caratteristiche demografiche, economiche ed ambientali: il virus non corre lungo i confini regionali, ma segue i modelli di sviluppo economico” secondo la conclusione dell’analisi scientifica “Covid-19 and rural landscape: the case of ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Dall’inizio della pandemia scatenata da Sars Cov 2 sono stati innumerevoli gli studi per capire perché alcune aree del mondo sono state colpite con maggiore ferocia. L’ultimo in ordine di tempo ipotizza un nesso tra epidemia eindustriale e agroindustriale. “del-19 presenta unacol modello diterritoriale. La corè statisticamente significativa anche tenendo conto delle diverse caratteristiche demografiche, economiche ed ambientali: il virus non corre lungo i confini regionali, ma segue idisecondo la conclusione dell’analisi scientifica “-19 and rural landscape: the case of ...

