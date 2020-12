"Il Pd non c'entra". Patrimoniale, sinistra ridicola: la Serracchiani prende le distanze dal presidente del suo partito (Di lunedì 30 novembre 2020) Incredibile, ma vero: il Pd si dissocia dal Pd. Il punto è la Patrimoniale proposta da Leu e sottoscritta da Matteo Orfini, firmatario dell'emendamento ma soprattutto presidente del partito Democratico. Proposta che ha ovviamente scatenato furibonde reazioni: degli italiani, delle opposizioni, del M5s. E così, ecco che come detto lo stesso Pd prende le distanze da se stesso, un clamoroso cortocircuito. Per esempio, Debora Serracchiani, che ospite a Tagadà, il programma in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella, afferma: "Un parlamentare può legittimamente presentare emendamenti a sua firma, ci mancherebbe. Ma quello sulla Patrimoniale non è un emendamento del gruppo Pd, non lo ha messo nel programma di governo con questa maggioranza, non è un punto all'ordine del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Incredibile, ma vero: il Pd si dissocia dal Pd. Il punto è laproposta da Leu e sottoscritta da Matteo Orfini, firmatario dell'emendamento ma soprattuttodelDemocratico. Proposta che ha ovviamente scatenato furibonde reazioni: degli italiani, delle opposizioni, del M5s. E così, ecco che come detto lo stesso Pdleda se stesso, un clamoroso cortocircuito. Per esempio, Debora, che ospite a Tagadà, il programma in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella, afferma: "Un parlamentare può legittimamente presentare emendamenti a sua firma, ci mancherebbe. Ma quello sullanon è un emendamento del gruppo Pd, non lo ha messo nel programma di governo con questa maggioranza, non è un punto all'ordine del ...

