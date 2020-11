Elezioni a Milano: Sala vola nei sondaggi, Salvini chiama a raccolta i big (Di lunedì 30 novembre 2020) Il nome del candidato sindaco verrà annunciato a breve, probabilmente già a Sant’Ambrogio, ma in previsione delle Elezioni comunali del 2021 la Lega è già molto avanti nella composizione della lista dei candidati consiglieri a Palazzo Marino. Ci saranno sicuramente alcuni big del Carroccio: l’europarlamentare Silvia Sardone, i consiglieri regionali Max Bastoni e Gianmarco Senna, l’ex parlamentare Laura Molteni, nonché, con tutta probabilità, Samuele Piscina, attuale presidente del Municipio 2 di Milano. E ovviamente sarà pienamente della partita anche Matteo Salvini, che sta meditando sulla possibilità di riproporsi come capolista, secondo uno schema ormai collaudato per raccogliere il massimo dei voti possibili. I sondaggi parlano chiaro: nel caso Beppe Sala corresse per un secondo mandato, le ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Il nome del candidato sindaco verrà annunciato a breve, probabilmente già a Sant’Ambrogio, ma in previsione dellecomunali del 2021 la Lega è già molto avanti nella composizione della lista dei candidati consiglieri a Palazzo Marino. Ci saranno sicuramente alcuni big del Carroccio: l’europarlamentare Silvia Sardone, i consiglieri regionali Max Bastoni e Gianmarco Senna, l’ex parlamentare Laura Molteni, nonché, con tutta probabilità, Samuele Piscina, attuale presidente del Municipio 2 di. E ovviamente sarà pienamente della partita anche Matteo, che sta meditando sulla possibilità di riproporsi come capolista, secondo uno schema ormai collaudato per raccogliere il massimo dei voti possibili. Iparlano chiaro: nel caso Beppecorresse per un secondo mandato, le ...

Con il sigillo all'alleanza Pd-M5s per palazzo San Giacomo si chiudono vecchi schemi e si aprono scenari nuovi. Ma, d'altronde, che si arrivasse a un patto grillini-dem non era ...

"Centrosinistra Nodi al pettine con la crisi"

L’affondo contro Pisapia e Sala è durissimo: "Le amministrazioni di centrosinistra non hanno fatto nulla, hanno galleggiato su quello che ha fatto prima il centrodestra. Con la pandemia sono emersi tu ...

Con il sigillo all'alleanza Pd-M5s per palazzo San Giacomo si chiudono vecchi schemi e si aprono scenari nuovi. Ma, d'altronde, che si arrivasse a un patto grillini-dem non era ...L'affondo contro Pisapia e Sala è durissimo: "Le amministrazioni di centrosinistra non hanno fatto nulla, hanno galleggiato su quello che ha fatto prima il centrodestra. Con la pandemia sono emersi tu ...