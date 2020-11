Salvini: 'Mes non interessa a nessuno, Conte e M5s non lo vogliono' (Di domenica 29 novembre 2020) Il dibattito sul Mes 'non interessa a nessuno'. Ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale 'Conte dice che non serve, i 5 stelle lo stesso e pezzi di Pd anche: a chi serve?'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 novembre 2020) Il dibattito sul Mes 'non'. Ne è convinto il leader della Lega, Matteo, secondo il quale 'dice che non serve, i 5 stelle lo stesso e pezzi di Pd anche: a chi serve?'. ...

Il dibattito sul Mes "non interessa a nessuno". Ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale "Conte dice che non serve, i 5 stelle lo stesso e pezzi di Pd anche: a chi serve?".

Il dibattito sul Mes "non interessa a nessuno". Ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, secondo il quale "Conte dice che non serve, i 5 stelle lo stesso e pezzi di Pd anche: a chi serve?".Quanto al dibattito sul Mes, “non interessa nessuno ... italiani non litigare con tizio o caio su un trattato che non interessa a nessuno in Europa”. Salvini parla anche di Amazon: “Sono un liberale e ...