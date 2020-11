Altamura: circa 1800 casi di corona virus. Sindaco: il sistema sanitario non ce la fa Taranto: appello di una cittadina per la donazione di plasma (Di domenica 29 novembre 2020) A Taranto la signora Giulia ha rivolto un appello tramite social network. È affetta dal corona virus e chiede che chi ha superato la malattia doni il plasma iperimmune, che salvi lei e gli altri ammalati. Di Francesco Santoro: Allarme Covid ad Altamura dove, stando ai dati forniti dal capo del governo locale Rosa Melodia, 1.800 persone sono attualmente positive. Il Sindaco, che comunica un «incremento di 490» unità rispetto all’ultimo aggiornamento», annuncia provvedimenti. «Ho convocato il Centro operativo comunale perché prenderò ulteriori decisioni. Nonostante gli appelli e le attività svolte, la cittadinanza non risponde. Le persone non rispettano il distanziamento sociale e vanno in giro senza mascherina. E anche i dati delle Rsa non sono per ... Leggi su noinotizie (Di domenica 29 novembre 2020) Ala signora Giulia ha rivolto untramite social network. È affetta dale chiede che chi ha superato la malattia doni iliperimmune, che salvi lei e gli altri ammalati. Di Francesco Santoro: Allarme Covid addove, stando ai dati forniti dal capo del governo locale Rosa Melodia, 1.800 persone sono attualmente positive. Il, che comunica un «incremento di 490» unità rispetto all’ultimo aggiornamento», annuncia provvedimenti. «Ho convocato il Centro operativo comunale perché prenderò ulteriori decisioni. Nonostante gli appelli e le attività svolte, lanza non risponde. Le persone non rispettano il distanziamento sociale e vanno in giro senza mascherina. E anche i dati delle Rsa non sono per ...

smallleone : @SanteramoLiveIt Icrocio per chi si affaccia per accedere in via Altamura OBERATO nella visuale da edificazione mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Altamura circa Altamura: circa 1800 casi di corona virus. Sindaco: il sistema sanitario non ce la fa Noi Notizie Covid ad Altamura, due decessi in poche ore: muoiono una mamma di 44 anni e un docente 65enne

“Oggi Altamura si ritrova a vivere una giornata drammatica – scrive la prima cittadina -. Ancora più drammatica delle altre. Una donna di 44 anni, mamma di una bimba di 4, è morta. E ha perso la vita ...

Covid, nel focolaio di Altamura 44enne muore in casa: «Era positiva dimenticata dal sistema»

Soffriva di epilessia, aveva febbre e aveva eseguito un tampone a domicilio privatamente. E' stata abbandonata la suo destino, sotto accusa la medicina territoriale ...

“Oggi Altamura si ritrova a vivere una giornata drammatica – scrive la prima cittadina -. Ancora più drammatica delle altre. Una donna di 44 anni, mamma di una bimba di 4, è morta. E ha perso la vita ...Soffriva di epilessia, aveva febbre e aveva eseguito un tampone a domicilio privatamente. E' stata abbandonata la suo destino, sotto accusa la medicina territoriale ...