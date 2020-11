Trovato un rimedio contro l’asfissia neonatale (Di sabato 28 novembre 2020) l’asfissia alla nascita è una delle cause più comuni di morte neonatale. I ricercatori del Karolinska Institutet e altri hanno ora valutato un metodo di rianimazione mai usato prima dalle ostetriche. Lo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, mostra che una maschera laringea rappresenta un’alternativa sicura e facile da usare insieme ad altri metodi. È particolarmente adatta per l’uso nei paesi a basso reddito. La mortalità infantile è diminuita a livello globale negli ultimi 25 anni, grazie agli sforzi compiuti nell’ambito degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite e dell’Agenda 2030. Purtroppo, tuttavia, le morti neonatali non hanno seguito la stessa tendenza positiva. I ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia, dell’Università di Bergen in Norvegia e i loro colleghi della Makerere University in ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 28 novembre 2020)alla nascita è una delle cause più comuni di morte. I ricercatori del Karolinska Institutet e altri hanno ora valutato un metodo di rianimazione mai usato prima dalle ostetriche. Lo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, mostra che una maschera laringea rappresenta un’alternativa sicura e facile da usare insieme ad altri metodi. È particolarmente adatta per l’uso nei paesi a basso reddito. La mortalità infantile è diminuita a livello globale negli ultimi 25 anni, grazie agli sforzi compiuti nell’ambito degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite e dell’Agenda 2030. Purtroppo, tuttavia, le morti neonatali non hanno seguito la stessa tendenza positiva. I ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia, dell’Università di Bergen in Norvegia e i loro colleghi della Makerere University in ...

