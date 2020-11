Gala cinema e fiction, Pappi Corsicato riceve il premio poi fa lezione: Così sono diventato regista (Di domenica 29 novembre 2020) Doppio successo per Pappi Corsicato alla XII edizione del Gala del cinema e della fiction conclusasi felicemente con la cerimonia di premiazione svoltasi in streaming il 27 novembre. Il noto regista partenopeo ha ricevuto il premio per “Vivi e Lascia Vivere”, la fiction andata in onda su Rai 1 in concorso al Gala nella categoria Serie TV e fiction, e si è prestato volentieri, la mattina del 27 novembre, nell’ambito delle attività didattico-culturali della manifestazione di Valeria Della Rocca, ad interpretare il ruolo di Docente in una Masterclass dal titolo “Vedi Napoli e poi…. Vivi e lascia vivere “con gli studenti dell’ultimo anno dell’Isis Casanova di Napoli, sez. Audiovisivo. Durante la lezione, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020) Doppio successo peralla XII edizione deldele dellaconclusasi felicemente con la cerimonia di premiazione svoltasi in streaming il 27 novembre. Il notopartenopeo ha ricevuto ilper “Vivi e Lascia Vivere”, laandata in onda su Rai 1 in concorso alnella categoria Serie TV e, e si è prestato volentieri, la mattina del 27 novembre, nell’ambito delle attività didattico-culturali della manifestazione di Valeria Della Rocca, ad interpretare il ruolo di Docente in una Masterclass dal titolo “Vedi Napoli e poi…. Vivi e lascia vivere “con gli studenti dell’ultimo anno dell’Isis Casanova di Napoli, sez. Audiovisivo. Durante la, ...

