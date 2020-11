Bozza Dpcm di Natale | scuole superiori in classe dal 7 gennaio Negozi aperti fino alle 21 Resta il coprifuoco Messa | Gesù Bambino nascerà prima

Leggi su firenzepost

(Di sabato 28 novembre 2020) Il Governo pensa sia rischioso rimandare in, nel mese di dicembre, i ragazzi delle medie. L'idea è di rinviare il ritorno delle lezioni in presenza al 7, nonostante il tentativo della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina di un'apertura a dicembre. Pranzi e cene in famiglia limitate a sei persone: ma sarà solo una raccomandazione. E con parenti stretti. Per favorire lo shopping natalizio si pensa ad allungare gli orari deiin zona gialla21