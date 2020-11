Biathlon, Dorothea Wierer: lunga vita alla regina! Vittoria a Kontiolahti, Herrmann battuta per 8 decimi! (Di sabato 28 novembre 2020) La coppa del mondo 2020/2021 del Biathlon ripartiva da dove aveva lasciato, si era detto. Detto fatto. La regina azzurra Dorothea Wierer (0) trionfa nell’opening stagionale di Kontiolahti, la 15 km, difendendo nel miglior modo il pettorale giallo anche nei confronti di una Denise Herrmann (1) davvero strepitosa. L’altoatesina si impone per la dodicesima volta in carriera, e quinta nel format che le ha regalato più soddisfazioni, beffando la rivale tedesca per appena otto decimi di secondo. Il terzo gradino del podio finisce nelle mani di una Johanna Skotheim perfetta al tiro, che paga però 24? a Dorothea sulla linea del traguardo. Una prova davvero stellare quella di Wierer, perfetta dal primo all’ultimo metro, anche nel gestire un soffertissimo ultimo giro dove ha ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) La coppa del mondo 2020/2021 delripartiva da dove aveva lasciato, si era detto. Detto fatto. La regina azzurra(0) trionfa nell’opening stagionale di, la 15 km, difendendo nel miglior modo il pettorale giallo anche nei confronti di una Denise(1) davvero strepitosa. L’altoatesina si impone per la dodicesima volta in carriera, e quinta nel format che le ha regalato più soddisfazioni, beffando la rivale tedesca per appena otto decimi di secondo. Il terzo gradino del podio finisce nelle mani di una Johanna Skotheim perfetta al tiro, che paga però 24? asulla linea del traguardo. Una prova davvero stellare quella di, perfetta dal primo all’ultimo metro, anche nel gestire un soffertissimo ultimo giro dove ha ...

Eurosport_IT : CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l… - Eurosport_IT : DOROTHEA WIERER INIZIA CON UNA VITTORIA! ???????? Zero errori al poligono, 8 decimi di vantaggio sulla seconda e prima… - Coninews : ?? BUONA LA PRIMA PER DORO ?? Dorothea #Wierer apre la nuova stagione di Coppa del Mondo trionfando nell'individuale… - Chiccog17 : Elettrizzante vittoria al cardiopalma di Dorothea #Wierer che bagna con il successo nell’individuale l’esordio stag… - sportli26181512 : Biathlon, Coppa del mondo: Wierer vince la prima gara: Al primo appuntamento di Coppa del mondo Dorothea Wierer si… -

