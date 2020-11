Serie B, giornata 9: Chievo-Lecce 1-2, gol di Stepinski e Falco (Di sabato 28 novembre 2020) La nona giornata di Serie B si apre col colpo in trasferta del Lecce in casa del Chievo: in vantaggio con gol dell'ex Stepinski (20'), la formazione di Corini si fa raggiungere da Garritano (22') e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 novembre 2020) La nonadiB si apre col colpo in trasferta delin casa del: in vantaggio con gol dell'ex(20'), la formazione di Corini si fa raggiungere da Garritano (22') e ...

SkySport : Probabili formazioni Serie A della 9^ giornata: ultime news dai campi - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Sfida statistica della 9^ giornata di #SerieA Manuel #Locatelli ?? Nicolò #Barella ???? Il confron… - SerieA : È tutto dall'8ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ?? #WeAreCalcio Scarica l'App ufficia… - GaProfgio : RT @JuventusTV: #Under23, la vittoria sul Grosseto ???? La gara integrale ?? - sportli26181512 : Colpo Lecce in casa del Chievo: 2-1 al 92' e primo posto in classifica: Colpo Lecce in casa del Chievo: 2-1 al 92'… -