Povia, ennesima provocazione complottista: stavolta c’entra il Covid (Di venerdì 27 novembre 2020) Povia ha rilasciato un intervista al quotidiano “Il Tempo”, in cui ha lanciato l’ennesima provocazione: stavolta c’entra il Covid. Il cantante milanese Povia è diventato famoso grazie ad alcuni brani… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 27 novembre 2020)ha rilasciato un intervista al quotidiano “Il Tempo”, in cui ha lanciato l’il. Il cantante milaneseè diventato famoso grazie ad alcuni brani… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

DavideRTramonta : RT @Marco_p3: Qui per ricordarvi che nel 2006 avete fatto vincere #Sanremo a Povia e ai piccioni, scippando (per l'ennesima volta) la vitto… - Marco_p3 : Qui per ricordarvi che nel 2006 avete fatto vincere #Sanremo a Povia e ai piccioni, scippando (per l'ennesima volta… -