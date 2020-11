Orrore a Torino | un pedofilo in 62 anni arrestato nel suo appartamento di Barriera di Milano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Al termine di una lunga indagine durata circa due, su ordine di esecuzione di misura cautelare emesso dal Pubblico Ministero Giulia Rizzo, a seguito di ordinanza del G.I.P. Stefano Sala, gli uomini del Reparto di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale hannoun uomo di 62che, nel suodidi, molestava i ragazzini che frequentavano il giardino prospiciente la sua abitazione, offrendo loro ricariche telefoniche, pacchetti di sigarette e altri piccoli regali in cambio di favori sessuali. L’uomo, oltre a essere accusato per aver abusato di minori, deve rispondere del reato di produzione e detenzione di immagini e filmati di natura pedopornografica, oltre che di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione con coinvolgimento di due ...

Ansa_Piemonte : Intesa: Anna Achmatova, poetessa in mezzo a orrore Storia. Al Grattacielo Torino terzo appuntamento con Alessandro… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Torino

La Prima Pagina

Al termine di una lunga indagine durata circa due anni, su ordine di esecuzione di misura cautelare emesso dal Pubblico Ministero Giulia Rizzo, a seguito di ...Il ricercatore era stato arrestato in patria nel 2016, dove era tornato per partecipare a una serie di seminari all' università di Teheran, con l'accusa di spionaggio ...