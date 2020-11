La sensibilità musicale di Fabrice Pascal Quagliotti dei Rockets (Di venerdì 27 novembre 2020) I Rockets sono stati un boom mondiale, soprattutto tra i giovanissimi. Pelati, con volto e testa argentata, costumi spaziali, musica tra il rock e l’elettronica, colpivano l’immaginazione. Sembravano supereroi. Oggi Fabrice Pascal Quagliotti, mente del gruppo, ha pubblicato il suo primo album solista “Parallel worlds”, mondi paralleli. Da anni vive in Italia. Mi sono collegato con lui durante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì e mi ha raccontato la storia sua e dei Rockets. Abbiamo visto anche video di brani tratti dal suo album. Poi gli ho chiesto di raccontarsi anche scrivendo e mi ha mandato questo: Nasco a Parigi. Già all’età di 5 anni sogno di diventare musicista o astronauta. A 13 anni mi iscrivo al conservatorio di Parigi e studio organo classico, poi più tardi, verso i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Isono stati un boom mondiale, soprattutto tra i giovanissimi. Pelati, con volto e testa argentata, costumi spaziali, musica tra il rock e l’elettronica, colpivano l’immaginazione. Sembravano supereroi. Oggi, mente del gruppo, ha pubblicato il suo primo album solista “Parallel worlds”, mondi paralleli. Da anni vive in Italia. Mi sono collegato con lui durante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì e mi ha raccontato la storia sua e dei. Abbiamo visto anche video di brani tratti dal suo album. Poi gli ho chiesto di raccontarsi anche scrivendo e mi ha mandato questo: Nasco a Parigi. Già all’età di 5 anni sogno di diventare musicista o astronauta. A 13 anni mi iscrivo al conservatorio di Parigi e studio organo classico, poi più tardi, verso i ...

