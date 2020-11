Consiglio di Stato, restano valide le misure anti Covid-19 a scuola: bocciato ricorso di alcuni genitori (Di venerdì 27 novembre 2020) Con una ordinanza depositata oggi la III Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare contro l'ordinanza n. 6569/2020 del TAR Lazio, proposto da alcuni genitori, per la sospensione dei decreti ministeriali che contengono prescrizioni per il contenimento del contagio Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Con una ordinanza depositata oggi la III Sezione deldiha respinto l'appello cautelare contro l'ordinanza n. 6569/2020 del TAR Lazio, proposto da, per la sospensione dei decreti ministeriali che contengono prescrizioni per il contenimento del contagio-19. L'articolo .

fattoquotidiano : Il Consiglio di Stato: “Restano valide le misure anti-Covid per la scuola. Pochi decessi tra gli studenti? Ma sono… - ilpost : Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato arrestato per concorso esterno in asso… - 6000sardine : Oggi la #Calabria si sveglia più libera. Il presidente del Consiglio regionale #DomenicoTallini, è stato arrestat… - orizzontescuola : Consiglio di Stato, restano valide le misure anti Covid-19 a scuola: bocciato ricorso di alcuni genitori - marionisuno : @filippocioni @Microsoft passare ai sistemi open, quando possibile, è sempre la scelta giusta. consiglio ubuntu o m… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Le mascherine a scuola vanno portate, il Consiglio di Stato dice no a chi dice che fanno male alla salute La Tecnica della Scuola Sassuolo Fotografie dal cielo con i droni per controllare gli edifici

Al centro della campagna di verifiche tutti i fabbricati realizzati in campagna «Molto spesso fuori dai maggiori centri abitati ci sono immobili da salvare» ...

BCE, Panetta: dal prossimo Consiglio direttivo misure a sostegno dell'inflazione

Il componente italiano del Comitato esecutivo nega la possibilità della cancellazione del debito e apre ad una bad bank europea per gli NPL.

