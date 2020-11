Pos in chiesa: ora le offerte anche con carta di credito e bancomat | video (Di giovedì 26 novembre 2020) anche in chiesa arriva il Pos, incredibile ma vero: è successo nella piccola parrocchia di Cicognara, in provincia di Mantova. Un modo per eliminare le monetine e permettere ai fedeli di fare offerte anche senza spiccioli in tasca. Questa prima sperimentazione è avvenuta domenica 22 novembre in occasione della Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. soldi mahmood in chiesa None chiesa cantano Bella Ciao Messa None video chiesa flash mob chi non salta non ci crede None Leggi su panorama (Di giovedì 26 novembre 2020)inarriva il Pos, incredibile ma vero: è successo nella piccola parrocchia di Cicognara, in provincia di Mantova. Un modo per eliminare le monetine e permettere ai fedeli di faresenza spiccioli in tasca. Questa prima sperimentazione è avvenuta domenica 22 novembre in occasione della Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. soldi mahmood inNonecantano Bella Ciao Messa Noneflash mob chi non salta non ci crede None

