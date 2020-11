MotoGP | Joan Mir | “Vincere se qualcuno è infortunato non è un demerito | Marquez quest’anno ha fallito”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020)Mir si sta godendo qualcosa che sicuramente non faceva parte dei programmi, ovvero il titolo mondiale in. Il campionato della classe regina è andato in archivio con l’ultimo atto a Portimao (Portogallo) e l’alfiere della Suzuki ha potuto festeggiare già a Valencia (Spagna) il proprio iride, consentendo alla casa di Hamamatsu di tornare a imporsi a 20 anni di distanza. Nel corso di un’intervista concessa a una tv iberica e riportata da Motorsprint, Mir si è tolto qualche sassolino in merito al fatto che la sua vittoria venga spesso descritta come quella del “Sì, ma senza Marc”. Come è noto, infatti, l’asso iberico della Honda è stato costretto a non gareggiare per tutto il campionato, dopo la sua caduta nel primo round a Jerez de la Frontera (Spagna), lasciando campo libero ai rivali. Da questo punto di vista, ...