Monolite misterioso nel deserto dello Utah | la verità sulla sua origine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nelè stato rinvenuto un. Esso non riporta alcuna indicazionesua, ma le ipotesi che gli esperti stanno attualmente studiando sono molte. Un elicottero del dipartimento per la sicurezza pubblica che censiva le pecore Bighorn nelha individuato unargentato di oltre tre metri L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Storia del monolite misterioso comparso nel deserto dello Utah - AndreaMarinelli : ???? Questa è la storia del misterioso monolite di acciaio inossidabile rinvenuto nel deserto dello Utah: ho provato… - Deborah07235629 : RT @mat_brandi: Scoperto negli Usa un misterioso #monolite di metallo. PD: 'diamolo alla Francia!' M5S: 'mai col monolite!' UE: 'va restit… - fmarchiorizana : RT @PabloAyo: Il Misterioso Monolite dello Utah: ecco di che si tratta - PabloAyo : Il Misterioso Monolite dello Utah: ecco di che si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Monolite misterioso

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS. Qualche giorno fa gli ufficiali del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, negli Usa, stavano ...Un elicottero della sicurezza pubblica che censiva le pecore ha rinvenuto fra i canyon un «oggetto insolito»: in rete è partita la caccia per ritrovarlo, e capire chi, e perché , lo ha piantato là ...