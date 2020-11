Addio a Maradona | il dolore di Diego Jr | l’addio al padre ritrovato

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il saluto diArmandoJr a suo papà con un commovente messaggio su instagram: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”. Napoli piange. Piange l’azzurro del cielo che ha accompagnoArmandonella sua avventura partenopea. 7 anni di successi, vittorie e ricordi. E’ morto il Pibe de Oro. Si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - Florenzi : ADDIO DIEGO ?? CAMPIONE IMMENSO #Maradona - bokutagawa : molto coerenti quelli che prima mettono i post contro la violenza sulle donne e poi subito dopo addio maradona dio… - Italia_Notizie : Addio a Maradona, la folla in fila alla camera ardente alla Casa Rosada -

La leggenda del calcio è morta ieri all’età di 60 anni per arresto cardiacorespiratorio, era in una villa della città diTigre. Proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina. Nelle ore preceden ...Dalla notizia della morte di Maradona la città di Napoli ha iniziato il proprio personale omaggio a Diego. Nelle metropolitane cittadine la scritta "Ad10s".