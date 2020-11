Addio a Daria Nicolodi | la madre di Asia Argento ed ex compagna di Dario

Leggi su zon

(Di giovedì 26 novembre 2020) É scomparsa quest’oggi, la dark lady del cinema di genere. Attrice e sceneggiatrice era ladied ex diSe ne va un’altra storica promessa italiana del cinema di genere. L’attriceè scomparsa quest’oggi, all’età di 70 anni, li aveva compiuti in estate. Una vita sin dal principio caotica e travagliata, dallo sradicamento da Firenze e Roma, alla morte della sua prima figlia a 22 anni, poi i problemi giudiziari nel 1985. Una donna bella ed esile, all’apparenza fragile, ma dalla grande aurea di dark lady, già agli esordi della sua carriera, sembra essere presa in contropiede. É infatti il 1970, anno in cui, appena ventenne, partecipa al varietà televisivo in quattro puntate “Babau“. Il programma ...