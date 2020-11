L’Alligatore, trama prima puntata (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda la prima puntata de L’Alligatore, la serie tv tratta dalla saga letteraria di Massimo Carlotto ed ambientata nella laguna veneta. La fiction racconta le indagini di Marco Buratti (Matteo Martari), ex cantante di blues soprannominato L’Alligatore e da poco uscito dal carcere, dopo aver scontato sette anni di pena. Il cast della serie, oltre al già citato Martari, include anche Thomas Trabacchi (Beniamino Rossini), Gianluca Gobbi (Max La Memoria), Valeria Solarino (Greta), Fausto Maria Sciarappa (Castelli), Shalana Santana (Marielita), Maya Talem (Sylvie) ed Andrea Gherpelli (Pellegrini). “La verità delL’Alligatore” L’avvocato Barbara Foscarini (Maria Rosaria Russo) si presenta alla Cuccia, il locale dove L’Alligatore ha trovato ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda lade, la serie tv tratta dalla saga letteraria di Massimo Carlotto ed ambientata nella laguna veneta. La fiction racconta le indagini di Marco Buratti (Matteo Martari), ex cantante di blues soprannominatoe da poco uscito dal carcere, dopo aver scontato sette anni di pena. Il cast della serie, oltre al già citato Martari, include anche Thomas Trabacchi (Beniamino Rossini), Gianluca Gobbi (Max La Memoria), Valeria Solarino (Greta), Fausto Maria Sciarappa (Castelli), Shalana Santana (Marielita), Maya Talem (Sylvie) ed Andrea Gherpelli (Pellegrini). “La verità del” L’avvocato Barbara Foscarini (Maria Rosaria Russo) si presenta alla Cuccia, il locale doveha trovato ...

