Ciclocross | Coppa del Mondo Tabor 2020 | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Domenica 30 novembre inizia ufficialmente ladel-2021 dicon la tradizionale prova che si svolge in Repubblica Ceca, a. Quest’anno, a causa della pandemia che ha scoperchiato tutte le falle di una riforma terribilmente sbagliata quale quella approvata l’anno scorso dall’UCI, la più giovane tra le tre grandi challenge della stagioneistica si comporrà di appena cinque prove. Le altre undici inizialmente in, per via dell’incapacità da parte degli organizzatori di sostenerne i costi, dovuta alla mancanza degli introiti provenienti dal pubblico pagante, sono saltate. E’ bene sottolineare, invece, che le altre due principali competizioni a tappe dell’annata, Superprestige e X2O Badkamers Trofee, si stanno svolgendo nella ...