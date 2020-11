Tennis, Stan Smith: “Sinner dovrà gestire il successo, ma non sarà una meteora” (Di martedì 24 novembre 2020) “Certo che conosco Jannik Sinner, l’ho anche visto in azione alla tv: a New York e Parigi. Ha un Tennis a tutto campo che mi ha impressionato e un buon atteggiamento. Ora che ha vinto il primo titolo Atp e che l’Italia fa il tifo per lui, determinante sarà come gestisce il successo e le attenzioni. La testa, nel Tennis, è tutto. Ma non sarà una meteora: su questo mi sento di sbilanciarmi“. Queste le parole di Stan Smith in un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. L’ex Tennista numero uno del mondo nel 1972, che ha poi dato il nome a uno dei modelli di scarpe più famosi al mondo, nomina Roger Federer come il più forte della storia: “Dopo Roger metto Rod Laver, Djokovic e Nadal a pari merito, Sampras e Borg“. “Credo che l’unico che sarebbe ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Certo che conosco Jannik Sinner, l’ho anche visto in azione alla tv: a New York e Parigi. Ha una tutto campo che mi ha impressionato e un buon atteggiamento. Ora che ha vinto il primo titolo Atp e che l’Italia fa il tifo per lui, determinantecome gestisce ile le attenzioni. La testa, nel, è tutto. Ma nonuna meteora: su questo mi sento di sbilanciarmi“. Queste le parole diin un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. L’exta numero uno del mondo nel 1972, che ha poi dato il nome a uno dei modelli di scarpe più famosi al mondo, nomina Roger Federer come il più forte della storia: “Dopo Roger metto Rod Laver, Djokovic e Nadal a pari merito, Sampras e Borg“. “Credo che l’unico che sarebbe ...

“Certo che conosco Jannik Sinner, l’ho anche visto in azione alla tv: a New York e Parigi. Ha un tennis a tutto campo che mi ha impressionato e un buon atteggiamento. Ora che ha vinto il primo titolo ...

L’americano inaugurò l’albo d’oro delle Atp Finals a Tokyo 1970: «Federer è il più forte di tutti i tempi, quello della mia epoca era Rod Laver, il più carismatico Arthur Ashe» ...

“Certo che conosco Jannik Sinner, l’ho anche visto in azione alla tv: a New York e Parigi. Ha un tennis a tutto campo che mi ha impressionato e un buon atteggiamento. Ora che ha vinto il primo titolo ...L’americano inaugurò l’albo d’oro delle Atp Finals a Tokyo 1970: «Federer è il più forte di tutti i tempi, quello della mia epoca era Rod Laver, il più carismatico Arthur Ashe» ...