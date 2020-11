Massimo Parodi entra nel Consiglio Provinciale (Di martedì 24 novembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di martedì 24 novembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

Massimo Parodi entra nel Consiglio Provinciale

Savona / Alassio | Il Consiglio Provinciale di Savona, con deliberazione n° 45 del 20 novembre scorso ha formalizzato la surroga del consigliere Alessandro ...

Consiglio provinciale: Massimo Parodi entra al posto di Alessandro Bozzano

