Bruno Fernandes: "Ho lasciato il rigore a Rashford per la classifica marcatori. Quel che conta era la vittoria"

Bruno Fernandes, trascinatore del Manchester United e autore di una doppietta nella vittoria per 4-1 ai danni dei turchi del Basaksehir, ha parlato così a BT Sport al termine della gara:"Credo che tutti noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto un approccio ideale alla gara mettendo in campo la giusta determinazione e grande intensità mettendo la strada verso i tre punti in discesa già nel primo tempo. Ho fatto sicuramente un bel gol, in quelle situazioni al limite dell'area di rigore devi fari trovare pronto e stasera lo sono stato. Sicuramente mi avrebbe fatto piacere cogliere l'opportunità del rigore per cercare la tripletta ma ho lasciato senza problemi la battuta a Rashford in modo tale che potesse aumentare il bottino personale nella classifica marcatori. Quel che conta era la vittoria."

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes Bruno Fernandes super: 21 goal e 13 assist in 35 partite col Man United Goal.com Vincono Barça, Borussia, Psg e ManUtd

I gol: nel pt 7' e 19'Bruno Fernandes, 35' Rashford (rig.); nel st 3' Turuc, 47'James. [Il tabellino] Barcellona batte Dinamo Kiev 4-0 (3-0) nel gruppo G di Champions League, giocato a Kiev I gol: nel ...

02/12: Dortmund - Lazio, Club Brugge - Zenit Lo United è andato in testa al Gruppo H grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e alle reti di Marcus Rashford e Daniel James. Il nazionale ...

