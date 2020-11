Sondaggio | secondo il 55% di voi | il Milan non ha superato un esame-chiave per credere allo scudetto

(Di martedì 24 novembre 2020) Ibra superstar:voi, ilhaunperfino in fondo? No (55%) Si (45%) Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | SONDAGGIO Buongiorno #InterFans! Chi è stato il migliore di #InterTorino secondo voi? Votatelo nel nostro sondaggio ?? - giorgio_gori : Secondo l’ultimo sondaggio ?@swg_research? un terzo degli italiani è contrario alla vaccinazione anti-Covid. Il 20%… - lorepregliasco : Secondo questo sondaggio SWG, solo il 37% degli italiani ha fiducia nelle capacità di gestione dell'emergenza COVID… - Marghe0855 : RT @CKaky89: 15 giorni fa Di Battista ha stravinto un voto-Rousseau riguardante gli Stati Generali. Questo sondaggio evidenzia come anche s… - cav_errante_ : RT @GiancarloDeRisi: COSA PENSANO I MIGRANTI ISLAMICI DEI TERRORISTI? “GIUSTO UCCIDERE I CRISTIANI”. Così dicono i difensori delle stragi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

Undici candidati: 5 del centrodestra, altrettanti del centrosinistra, più Alessandra Clemente in quota arancione targata Luigi de Magistris. Testati da Antonio Noto ...La Lega di Salvini torna a salire nei sondaggi: il Carroccio guadagna lo 0,3% secondo le rilevazioni Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana e passa al 23,3%. Ancora meglio il Pd: per il Partito ...