"Devo andare avanti". Straziante Matteo Bassetti, in lacrime da Mara Venier: la madre morta, la frase che lo fa crollare (Di lunedì 23 novembre 2020) Un toccante momento di televisione, a Domenica In, su Rai 1, nella puntata del 22 novembre. Ospite in studio il virologo Matteo Bassetti, in collegamento dalla sua Genova. Si parla di coronavirus, certo. Ma anche di affetti. Della mamma recentemente scomparsa. E Bassetti scoppia in lacrime, non riesce a trattenere la commozione. Mara Venier fa le sue condoglianze, ma Bassetti continua ad emozionarsi: "Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita", ha affermato con gli occhi umidi. In precedenza, aveva fatto il punto sulla pandemia: "Ci auguriamo di vedere presto un beneficio sugli ospedali, ma ci vorranno ancora due-tre settimane. Credo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Un toccante momento di televisione, a Domenica In, su Rai 1, nella puntata del 22 novembre. Ospite in studio il virologo, in collegamento dalla sua Genova. Si parla di coronavirus, certo. Ma anche di affetti. Della mamma recentemente scomparsa. Escoppia in, non riesce a trattenere la commozione.fa le sue condoglianze, macontinua ad emozionarsi: "Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno adcome mi hanno insegnato per tutta la vita", ha affermato con gli occhi umidi. In precedenza, aveva fatto il punto sulla pandemia: "Ci auguriamo di vedere presto un beneficio sugli ospedali, ma ci vorranno ancora due-tre settimane. Credo che ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se devo andare a processo perché ho difeso i confini e la sicurezza degli italiani, lo faccio a testa alta. #noneladurso - fulgentesV : Questo principio fisico secondo il quale se voglio mangiare devo andare a fare la spesa mi distrugge - kopisuh : Devo uscire e andare alle poste, ma fuori fa freddissimo e non ho il coraggio di mettere piede fuori casa... Ma dev… - reletaeh : io devo andare a lavoro adesso mi dite con quale sanità mentale devo farlo - LILITH24595979 : RT @Alessan13775500: Oggi il fiume sembra avere una certa fretta Avrà un appuntamento che non vuole svelare Forse aspetta me È tardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo andare Un nuovo rituale Vanity Fair.it Un nuovo rituale

Mi alzo per andare sul set, preparo la solita maschera sgonfiante per occhi «fritti» da luci artificiali e aspetto di potermi riconoscere allo specchio… la mia nuova routine mi aspetta! Prendo dall’as ...

Toscana zona rossa /3: cura degli animali, riparazioni auto e lezioni in presenza - Le risposte ai lettori

Gli allenamenti degli sportivi, l’auto da portare a fare il tagliando, i gatti da sfamare: i lettori chiedono, Il Tirreno fa rispondere gli esperti. In fondo a questo articolo altri servizi con decine ...

Mi alzo per andare sul set, preparo la solita maschera sgonfiante per occhi «fritti» da luci artificiali e aspetto di potermi riconoscere allo specchio… la mia nuova routine mi aspetta! Prendo dall’as ...Gli allenamenti degli sportivi, l’auto da portare a fare il tagliando, i gatti da sfamare: i lettori chiedono, Il Tirreno fa rispondere gli esperti. In fondo a questo articolo altri servizi con decine ...